Денис Сєдашов

Американські бізнесмени Джош Кушнер та Боб Айгер придбали баскетбольний клуб НБА Лос-Анджелес Лейкерс за суму, що перевищує $12 мільярдів. Про це повідомляє ESPN з посиланням на власні джерела.

Раніше Кушнер та Айгер брали участь у проєкті розширення НБА в Лас-Вегасі, після чого зробили пропозицію щодо купівлі Лейкерс Марку Волтеру, який викупив контрольний пакет акцій у сім'ї Басс минулого року.

Марк Волтер є генеральним директором холдингу TWG Global, якому також належать частки у Лос-Анджелес Доджерс, Лос-Анджелес Спаркс, лондонському Челсі та інших спортивних організаціях.

Стало відомо, коли відбудуться матчі відкриття нового сезону НБА та хто в них зіграє.