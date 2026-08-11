Стало відомо, коли відбудуться матчі відкриття нового сезону НБА та хто в них зіграє
Новий сезон розпочнеться 20 жовтня
Новий сезон Національної баскетбольної асоціації розпочнеться 20 жовтня. Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
У перший ігровий день регулярного чемпіонату відбудуться три поєдинки:
Детройт Пістонс — Бостон Селтікс
Нью-Йорк Нікс — Філадельфія Сіксерс
Сан-Антоніо Сперс — Оклахома-Сіті Тандер
Чинним чемпіоном НБА є Нью-Йорк Нікс, який у фінальній серії минулого сезону переміг «Сан-Антоніо Сперс» із рахунком 4:1.
Одна з головних зірок НБА не зіграє проти збірної України у відборі на ЧС-2027.
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