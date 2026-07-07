Денис Сєдашов

Клуб НБА Мілуокі Бакс закріпить 34-й ігровий номер за форвардом Яннісом Адетокумбо, який зараз виступає за Маямі Хіт.

Грецький баскетболіст грав за Мілуокі з 2013 року. У складі команди він став чемпіоном НБА (2021), MVP фіналу (2021), дворазовим MVP регулярного сезону (2019, 2020) та 10-разовим учасником Матчу всіх зірок.

У регулярному чемпіонаті сезону-2025/2026 Адетокумбо зіграв 36 матчів, набираючи в середньому 27,6 очка, 9,8 підбирання та 5,4 передачі за гру.

Чемпіон України БК Дніпро знявся з Кубка Європи ФІБА.