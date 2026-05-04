Денис Сєдашов

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 розпочинає підготовку до літнього сезону. Під керівництвом нового тренера Віталія Чернія команда тренуватиметься з 6 по 30 травня у Ризі та Каунасі.

Програма збору передбачає функціональну підготовку та серію контрольних матчів. На першому етапі працюватимуть шість гравчинь, Катерина Коваль доєднається пізніше.

Головний старт сезону — чемпіонат світу у Варшаві (1–7 червня).

На збір викликані:

Міріам Уро-Ніле

Кристина Філевич

Анжеліка Ляшко

Вероніка Космач

Віра Грималюк

Карина Панчук

Катерина Коваль

Дніпро переміг Київ-Баскет і втретє поспіль став чемпіоном України.