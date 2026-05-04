Збірна України 3х3 розпочинає підготовку до чемпіонату світу
Світова першість розпочнеться 1 червня
18 хвилин тому
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 розпочинає підготовку до літнього сезону. Під керівництвом нового тренера Віталія Чернія команда тренуватиметься з 6 по 30 травня у Ризі та Каунасі.
Програма збору передбачає функціональну підготовку та серію контрольних матчів. На першому етапі працюватимуть шість гравчинь, Катерина Коваль доєднається пізніше.
Головний старт сезону — чемпіонат світу у Варшаві (1–7 червня).
На збір викликані:
Міріам Уро-Ніле
Кристина Філевич
Анжеліка Ляшко
Вероніка Космач
Віра Грималюк
Карина Панчук
Катерина Коваль
