Офіційно: Багатскіс припинив роботу в польському Шльонську
Керівництво польського клубу змінило тренера за два матчі до завершення регулярного сезону
Польський клуб Шльонськ звільнив головного тренера збірної України Айнарса Багатскіса. Латвійський фахівець очолював команду з початку сезону 2025/26.
Під керівництвом Багатскіса Шльонськ здобув 18 перемог у 28 матчах чемпіонату Польщі та наразі посідає четверте місце, відстаючи від лідера на два очки.
Причиною відставки стала серія з чотирьох поразок поспіль та невдалий виступ у Єврокубку, де клуб посів дев'яте місце в групі.
Це рішення було ухвалене в інтересах команди та з думкою про досягнення найкращих результатів у завершальній фазі регулярного сезону та в майбутніх матчах плейоф.
Черній став головним тренером жіночої збірної України з баскетболу 3х3.
