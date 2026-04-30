Денис Сєдашов

Польський клуб Шльонськ звільнив головного тренера збірної України Айнарса Багатскіса. Латвійський фахівець очолював команду з початку сезону 2025/26.

Під керівництвом Багатскіса Шльонськ здобув 18 перемог у 28 матчах чемпіонату Польщі та наразі посідає четверте місце, відстаючи від лідера на два очки.

Причиною відставки стала серія з чотирьох поразок поспіль та невдалий виступ у Єврокубку, де клуб посів дев'яте місце в групі.

Це рішення було ухвалене в інтересах команди та з думкою про досягнення найкращих результатів у завершальній фазі регулярного сезону та в майбутніх матчах плейоф.

Черній став головним тренером жіночої збірної України з баскетболу 3х3.