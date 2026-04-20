Денис Сєдашов

Захисник Юти Джаз та збірної України Святослав Михайлюк розповів про ситуацію, що виникла минулого літа навколо його відсутності у лавах національної команди. Баскетболіст спростував звинувачення в ігноруванні виклику та заявив про готовність виступати за збірну в майбутньому. Слова наводить Sport.ua.

За словами Михайлюка, ситуація була подана громадськості некоректно. Попри проведену розмову з головним тренером, позиція гравця була висвітлена інакше.

Святослав Михайлюк підкреслив, що його головною метою залишається допомога національній команді, попри особисті непорозуміння:

По-перше, це не була критика — це було викривлене подання інформації зі сторони перш за все тренера, а потім і ФБУ. Ніхто не ігнорував виклик у збірну, і я це вже повторюю не вперше. І це дуже принципова позиція, тому що для мене завжди велика честь виступати за збірну України і вислови про ігнорування збірної не відповідають жодній реальності. Я не хочу в черговий раз пережовувати цю ситуацію. Скажімо так, причина була та дуже важлива, але найголовніше що була чоловіча розмова з тренером, де начебто всі почули один одного. Але вийшло так як вийшло. Неприємно, але треба рухатись далі. Ми граємо не за тренера чи ще за когось, ми граємо за збірну України і це найголовніше, це набагато більше і глибше, а все інше не важливо. Особливо в такий важкий час для нашої країни. До того ж в мене є і свої амбіції, я мрію зіграти зі збірною України на ще хоча б одному чемпіонаті світу і зроблю для цього все що від мене залежить. Святослав Михайлюк

Михайлюк завершив виступи в регулярному чемпіонаті НБА сезону-2025/26.