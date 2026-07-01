Захисник Юти та національної збірної України Святослав Михайлюк поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти команди Грузії в межах кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Баскетболіст підкреслив, що синьо-жовті налаштовуються виключно на перемогу. Слова наводить ФБУ.

Хочемо продемонструвати нашу найкращу гру, виграти, адже це найважливіша гра в цьому вікні. Зробимо все від нас залежне, щоб перемогти.

Грузія — класна збірна, є пару гравців з НБА, є натуралізований гравець, они приїхали в сильному складі. Буде важка гра. Ми не думаємо про інші результати, нам просто треба виграти в Грузії.

Результат матчу проти Анголи не має жодного впливу, так само, як і матч із Литвою. Ми мали зіграти командою, зрозуміти, хто готовий краще, хто гірше і зрозуміти, як зараз грає команда.

Звісно, було приємно перемогти в Литві, але ці матчі жодного значення на турнірну таблицю не мають. Головний матч буде завтра.