Юта Михайлюка розгромно програла Міннесоті, трипл-дабл Дончича допоміг Лейкерс здолати Х'юстон
Бруклін без шансів поступився Оклахомі
близько 3 годин тому
19 березня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися дев'ять матчів.
Х'юстон поступився Лейкерс. У Луки Дончича майже трипл-дабл – 40 очок, 9 підбирань та 10 передач.
Бостон переміг Голден Стейт.
НБА. Регулярний чемпіонат
Бостон – Голден Стейт 120:99 (36:23, 27:27, 26:23, 31:26)
Бруклін – Оклахома-Сіті 92:121 (11:28, 13:32, 31:31, 37:30)
Індіана – Портленд 119:127 (33:37, 29:42, 24:26, 33:22)
Чикаго – Торонто 109:139 (17:32, 28:40, 31:36, 33:31)
Міннесота – Юта 147:111 (43:31, 29:27, 38:26, 37:27)
Новий Орлеан – Кліпперс 124:109 (26:40, 34:20, 36:25, 28:24)
Даллас – Атланта 120:135 (30:37, 26:30, 26:34, 38:34)
Мемфіс – Денвер 125:118 (31:30, 29:30, 39:31, 26:27)
Х'юстон – Лейкерс 116:124 (26:35, 29:32, 37:22, 24:35)