Юта Михайлюка поступилася Денверу, Бостон Шульги обыграв Атланту
41 очко Дончича допомогло Лейкерс розгромити Бруклін
близько 2 годин тому
Сьогодні у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися десять матчів.
У важливому для розстановки на Сході матчі Бостон переміг Атланту (109:102), захисник Селтікс Пейтон Прітчард відзначився 36 очками.
Клівленд розправився з Майамі (149:128).
Лейкерс розібралися з Брукліном (116:99), захисник Лос-Анджелеса Лука Дончич записав у свій актив 41 очко.
НБА. Регулярний чемпіонат
Індіана – Кліпперс 113:114 (42:21, 18:29, 28:36, 25:28)
Бостон – Атланта 109:102 (26:29, 29:31, 32:22, 22:20)
Клівленд – Майамі 149:128 (40:27, 41:19, 28:41, 40:41)
Мемфіс – Х'юстон 109:119 (30:32, 19:24, 33:31, 27:32)
Оклахома-Сіті – Чикаго 131:113 (29:32, 33:35, 33:21, 36:25)
Торонто – Новий Орлеан 119:106 (29:25, 30:19, 31:31, 29:31)
Денвер – Юта 135:129 (37:26, 25:36, 36:43, 37:24)
Голден Стейт – Вашингтон 131:126 (38:25, 34:35, 20:34, 39:32)
Портленд – Даллас 93:100 (22:32, 29:24, 25:23, 17:21)
Лейкерс – Бруклін 116:99 (35:30, 26:29, 24:25, 31:15)
