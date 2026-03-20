Юта Михайлюка розгромила Мілвокі, Вембаньяма приніс перемогу Сан-Антоніо над Фініксом
60 очок Дончича допомогли Лейкерс обіграти Маямі
близько 3 годин тому
20 березня у рамках регулярного чемпіонату НБА пройдуть вісім матчів.
Лейкерс упоралися з Маямі (134:126), продовживши переможну серію до 8 матчів. На рахунку захисника озерників Луки Дончича – 60 очок.
Сан-Антоніо обіграв Фінікс (101:100) завдяки переможному кидку центрового Віктора Вембаньями з середньої дистанції за 1,1 секунди до кінця.
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон – Детройт 95:117 (14:35, 38:25, 26:28, 17:29)
Шарлотт – Орландо 130:111 (34:32, 38:21, 38:24, 20:34)
Чикаго – Клівленд 110:115 (22:32, 23:29, 28:32, 37:22)
Сан-Антоніо – Фінікс 101:100 (24:26, 28:33, 21:20, 28:21)
Маямі – Лейкерс 126:134 (42:29, 23:30, 23:38, 38:37)
Новий Орлеан – Кліпперс 105:99 (28:26, 27:26, 32:32, 18:15)
Юта – Мілвокі 128:96 (30:19, 34:25, 30:29, 34:23)
Сакраменто – Філадельфія 118:139 (33:45, 29:26, 27:36, 29:32)
