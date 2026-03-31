Юта Михайлюка продовжила свою безвиграшну серію, Шульга знову зіграв за Бостон
41 очко Вембаньями допомогло Сан-Антоніо перемогти Чикаго
31 березня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулося вісім матчів.
Атланта перемогла Бостон (112:102), незважаючи на 29 очок, 10 підбирань та 9 передач форварда Джейлена Брауна.
Сан-Антоніо обіграв Чикаго (129:114), центровий Сперс Віктор Вембаньяма відзначився 41 очком та 16 підбираннями.
НБА. Регулярний чемпіонат
Маямі – Філадельфія 119:109 (38:34, 20:27, 33:26, 28:22)
Атланта – Бостон 112:102 (29:30, 25:24, 36:22, 22:26)
Сан-Антоніо – Чикаго 129:114 (29:28, 35:19, 38:35, 27:32)
Мемфіс – Фінікс 105:131 (31:34, 30:31, 28:26, 16:40)
Даллас – Міннесота 94:124 (23:35, 23:21, 25:38, 23:30)
Юта – Клівленд 113:122 (29:31, 24:32, 36:31, 24:28)
Оклахома-Сіті – Детройт 114:110 OT (31:24, 22:19, 26:31, 22:27, 13:9)
Лейкерс – Вашингтон 120:101 (25:26, 40:18, 26:33, 29:24)
