НБА презентувала розклад різдвяних матчів
На вболівальників чекає п'ять поєдинків
41 хвилину тому
Пресслужба Національної баскетбольної асоціації (НБА) оголосила розклад традиційних різдвяних поєдинків, які відбудуться 25 грудня.
У цей день заплановано п’ять матчів:
Клівленд Кавальєрс — Нью-Йорк Нікс
Сан-Антоніо Сперс — Оклахома-Сіті Тандер
Х’юстон Рокетс — Лос-Анджелес Лейкерс
Даллас Маверікс — Голден Стейт Ворріорз
Міннесота Тімбервулвз — Денвер Наггетс
Нагадаємо, чинним чемпіоном НБА є Оклахома-Сіті Тандер, яка у фінальній серії минулого сезону здолала Клівленд Кавальєрс з рахунком 4:3.
