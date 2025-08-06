Михайло Цирук

Сьогодні, 6 серпня, збірна України з баскетболу розпочне шлях на чемпіонат світу-2027 першим поєдинком другого попереднього раунду кваліфікації проти команди Швейцарії. Розповідаємо, що потрібно зробити нашій команді, аби потрапити на турнір, хто буде нашими суперниками та як наша команда виступала на попередніх ЧС.

Формат кваліфікації

Аби вийти на чемпіонат світу, європейським збірним доводиться долати досить довгий шлях. На першому етапі 10 найменш рейтингових команд розділили на три групи, і троє переможців, Швейцарія, Румунія та Австрія, а також найкраща друга команда - Норвегія, вирушили до другого етапу.

До них приєдналися ще 8 збірних, серед яких і Україна. 12 учасників другого раунду розділені на чотири групи по три команди, і дві найкращі з кожної групи потраплять у перший основний етап.

Там учасників розділять на 8 груп по 4 команди, три з яких вийдуть далі, потім буде ще один основний етап, і лише після цього настане фінальний. Словом, шлях дуже довгий та нудний, і якщо за підсумками цього етапу наша команда пройде далі, це, очевидно, буде лише початок.

Хто наші суперники?

Першими опонентами збірної України на цьому шляху будуть команди Швейцарії та Словаччини, з кожним з яким ми зіграємо двічі. Як мінімум Швейцарія, котра стартувала з першого раунду, на папері точно слабша за нас, і у матчах з нею синьо-жовті вважатимуться явними фаворитами.

Позитивно для нас складалися й зустрічі проти Словаччини, яку ми обігрували у 2016 (72:65) та 2022 році (75:61). Щоправда, обидва матчі були товариськими. Так чи інакше, долати перший для себе етап підопічні Айнарса Багатскіса точно зобовʼязані. Проте, як уже зазначалося, це буде лише початком довгого шляху на світову першість.

Склад збірної України

Захисники

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Єгор Сушкін (Київ-Баскет), Іссуф Санон (Шльонск, Польща), Ілля Тиртишник (ОраСі Равенна, Італія), Михайло Бублик (Київ-Баскет)

Форварди

Володимир Конєв (Дніпро), Іван Ткаченко (Міттельдойчер, Німеччина), Артем Ковальов (Тангеран Хоукс, Індонезія), Олександр Липовий (Колоссос, Греція), Вячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія)

Центрові

Данііл Сипало (Дніпро), В’ячеслав Кравцов (Борнео Хорнбіллз, Індонезія)

Як Україна виступала на ЧС?

За всю свою історію збірна України з баскетболу виступала в фінальній частині ЧС лише одного разу - у 2014 році. Посівши 6 місце на чемпіонаті Європи 2013 року, збірна України вперше у своїй історії здобула право виступати на чемпіонаті світу. У фінальному турнірі команда потрапила до групи C разом зі збірними США, Туреччини, Домініканської Республіки, Нової Зеландії та Фінляндії.

Українці вдало стартували на турнірі, обігравши у своєму першому матчі команду Домініканської Республіки з рахунком 72:62. Проте в другому турі зазнали поразки від збірної Фінляндії — 76:81. У третьому матчі була здобута перемога над віцечемпіоном світу 2010 року — збірною Туреччини — 64:58. Але далі були дві поразки поспіль: спочатку від збірної Нової Зеландії — 61:73, а в останньому, п’ятому матчі — від чинного чемпіона світу, збірної США — 71:95.

У підсумку, набравши однакову кількість очок зі збірними Домініканської Республіки та Нової Зеландії (по 7), збірна України за додатковими показниками не змогла пройти до плей-оф турніру.

Розклад матчів збірної України

Середа, 6 серпня, 20:00 - Швейцарія - Україна

Субота, 9 серпня, 17:00 - Україна - Словаччина

Субота, 16 серпня, 17:00 - Україна - Швейцарія

Середа, 20 серпня, 19:00 - Словаччина - Україна

В матеріалі використані фото Getty images, ФБУ