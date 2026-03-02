«Робота над помилками була»: Тиртишник розповів, як збірна готується до реваншу з Іспанією
Розігруючий захисник української збірної підтвердив, що команда готова до другої зустрічі з іспанцями
близько 6 годин тому
Розігруючий захисник збірної України Ілля Тиртишник поділився очікуваннями від другого матчу проти збірної Іспанії у межах кваліфікації на чемпіонат світу-2027. Попередню зустріч українці програли з рахунком 66:86.
Баскетболіст зазначив, що команда провела аналіз помилок і зберігає позитивний настрій. Слова наводить Суспільне Спорт.
Настрій нормальний, позитивний, бо на професійному рівні немає часу влаштовувати трагедії або бути засмученим через якусь гру. Ми не можемо витрачати час, щоб бути засмученими. Ми, звісно ж, розібрали всі помилки, подивилися відео, де робили добре, де погано. Налаштовуємося, бо все одно, я вважаю, що більшу частину гри ми були з іспанцями на рівні. Просто ті п'ять-шість хвилин, які ми провалили, ми їх провалили дуже сильно, і через це результат такий.
