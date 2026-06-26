Денис Сєдашов

Рада директорів Euroleague Commercial Assets (ECA) на засіданні в Барселоні ухвалила рішення про запуск нового турніру — Суперкубка Євроліги. Перший розіграш відбудеться 18–19 вересня 2026 року. Формат та учасників змагання оголосять згодом.

Також затверджено склад команд Євроліги на сезон 2026/2027, у якому виступлять 20 клубів. Париж та Бешикташ отримали вайлд-кард на один рік.

Ратифікація рішень відбудеться 7 липня 2026 року на Генеральній асамблеї ECA.

Офіційно: Мілвокі обміняв Янніса, Бакс отримають солідну компенсацію.