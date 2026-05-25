Олімпіакос переміг Реал і став чемпіоном Євроліги
Український центровий іспанського клубу Олексій Лень пропустив гру через ушкодження
близько 4 годин тому
Грецький Олімпіакос виграв фінал баскетбольної Євроліги сезону-2025/2026, здолавши мадридський Реал. Вирішальний поєдинок Фіналу чотирьох пройшов в Афінах.
Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард Реала Трей Лайлс, який набрав 24 очки. У складі Олімпіакоса 20 балів на рахунку Евана Фурньє.
Український центровий мадридців Олексій Лень не брав участі у Фіналі чотирьох через травму.
Євроліга. Фінал чотирьох. Фінал
Олімпіакос – Реал Мадрид – 92:85 (19:26, 27:18, 15:21, 31:20)
Олімпіакос виграв Євролігу вперше за останні 13 років.
Збірна України з баскетболу розпочинає підготовку до відбору на ЧС-2027: розклад матчів.