Денис Сєдашов

37-річний розігруючий Расселл Вестбрук оголосив про завершення баскетбольної кар'єри. Останнім клубом 37-річного гравця у сезоні 2025/2026 був Сакраменто Кінґс.

За 18 сезонів у НБА володар нагороди MVP 2017 року увійшов до символічної збірної 75-річчя ліги, дев'ять разів залучався до Матчу всіх зірок, а також здобув золоту медаль Олімпійських ігор у складі збірної США.

Sometimes you don’t even know when you’ve already watched the end.



You had to be there. And now it’s over. pic.twitter.com/6YoOW8WyIV — Russell Westbrook (@russwest44) August 12, 2026

Впродовж кар'єри Вестбрук грав за Оклахома-Сіті Тандер, Х'юстон Рокетс, Вашингтон Візардс, Лос-Анджелес Лейкерс, Лос-Анджелес Кліпперс та Денвер Наггетс.

У сезоні 2025/2026 за Сакраменто Кінґс розігруючий провів 64 матчі, де в середньому набирав 15,2 очка, робив 5,4 підбирання та 6,7 передачі.

Лос-Анджелес Лейкерс продано за понад $12 мільярдів.