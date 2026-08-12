Расселл Вестбрук завершив кар'єру після 18 сезонів у НБА
Останнім клубом 37-річного гравця був Сакраменто Кінґс
37-річний розігруючий Расселл Вестбрук оголосив про завершення баскетбольної кар'єри. Останнім клубом 37-річного гравця у сезоні 2025/2026 був Сакраменто Кінґс.
За 18 сезонів у НБА володар нагороди MVP 2017 року увійшов до символічної збірної 75-річчя ліги, дев'ять разів залучався до Матчу всіх зірок, а також здобув золоту медаль Олімпійських ігор у складі збірної США.
Впродовж кар'єри Вестбрук грав за Оклахома-Сіті Тандер, Х'юстон Рокетс, Вашингтон Візардс, Лос-Анджелес Лейкерс, Лос-Анджелес Кліпперс та Денвер Наггетс.
У сезоні 2025/2026 за Сакраменто Кінґс розігруючий провів 64 матчі, де в середньому набирав 15,2 очка, робив 5,4 підбирання та 6,7 передачі.
Лос-Анджелес Лейкерс продано за понад $12 мільярдів.