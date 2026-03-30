Рекордний ривок 31:0 дозволив Торонто розгромити Орландо, Бостон Шульги впорався із Шарлотт
Гілджес-Александер допоміг Оклахомі засмутити Нью-Йорк
близько 3 годин тому
29-30 березня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися дев'ять матчів.
Оклахома впоралася з Нью-Йорком (111:100), на рахунку лідера Тандер Шея Гілджес-Александера 30 очок.
У матчі проти Орландо Торонто здійснив рекордний в історії НБА ривок 31:0 та розгромив суперника (139:87).
НБА. Регулярний чемпіонат
Мілуокі – Кліпперс 113:127 (25:29, 21:28, 28:39, 39:31)
Індіана – Маямі 135:118 (34:36, 45:39, 29:32, 27:11)
Торонто – Орландо 139:87 (38:20, 32:23, 43:25, 26:19)
Шарлотт – Бостон 99:114 (21:27, 28:36, 26:26, 24:25)
Портленд – Вашингтон 123:88 (24:15, 34:32, 33:19, 32:22)
Бруклін – Сакраменто 116:99 (31:18, 37:27, 18:28, 30:26)
Новий Орлеан – Х'юстон 102:134 (29:29, 18:39, 33:33, 22:33)
Оклахома-Сіті – Нью-Йорк 111:100 (26:23, 27:29, 31:26, 27:22)
Денвер – Голден Стейт 116:93 (23:28, 23:25, 40:21, 30:19)
