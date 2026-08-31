Денис Сєдашов

Збірна України з баскетболу здобула перемогу над Чорногорією у другому кваліфікаційному матчі на чемпіонат світу-2027.

У стартовій чверті на паркеті точилася рівна боротьба. Втім, у другій 10-хвилинці синьо-жовті заволоділи ініціативою та пішли на велику перерву з перевагою у 6 очок. У третій чверті господарі паркету намагалася переломити хід поєдинку та кілька разів виходили вперед, однак підопічні Айнарса Багатскіса стримали натиск суперника та перед заключним відрізком збільшили гандикап до 10 балів. У фінальній чверті українці впевнено довели гру до перемоги.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Святослав Михайлюк, який записав на свій рахунок 23 очка.

ЧС-2027. Кваліфікація. Другий раунд. Група I. 2-й тур

Чорногорія — Україна 89:98 (18:19, 22:27, 22:26, 27:26)

Наступні поєдинки кваліфікаційного раунду збірна України проведе 26 та 29 листопада проти команд Португалії та Чорногорії відповідно.

Збірна України втримала перемогу над Грецією і очолила групу відбору на чемпіонат світу-2027.