Рівне перемогло Прикарпаття-Говерлу на старті чвертьфінальної серії плей-оф
Друга гра серії відбудеться 7 квітня
1 день тому
Рівне здобуло перемогу над Прикарпаттям-Говерлою у першому матчі чвертьфінальної серії баскетбольної Суперліги GGBET.
MVP матчу став захисник Прикарпаття-Говерли Лейтерренс Рід, який набрав 24 очки. У складі івано-франківського клубу дабл-дабл оформив Род Браун, записавши на свій рахунок 12 очок та 12 підбирань. У Рівне аналогічним показником відзначився Дмитро Триколенко, який набрав 16 очок та зібрав 13 підбирань.
Суперліга. Плейоф. Чвертьфінал. Перший матч
Прикарпаття-Говерла – БК Рівне – 71:79 (26:14, 17:26, 16:13, 12:16)
Друга гра серії до двох перемог відбудеться 7 квітня у Рівному.
