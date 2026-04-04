Денис Сєдашов

Рівне здобуло перемогу над Прикарпаттям-Говерлою у першому матчі чвертьфінальної серії баскетбольної Суперліги GGBET.

MVP матчу став захисник Прикарпаття-Говерли Лейтерренс Рід, який набрав 24 очки. У складі івано-франківського клубу дабл-дабл оформив Род Браун, записавши на свій рахунок 12 очок та 12 підбирань. У Рівне аналогічним показником відзначився Дмитро Триколенко, який набрав 16 очок та зібрав 13 підбирань.

Суперліга. Плейоф. Чвертьфінал. Перший матч

Прикарпаття-Говерла – БК Рівне – 71:79 (26:14, 17:26, 16:13, 12:16)

Друга гра серії до двох перемог відбудеться 7 квітня у Рівному.

Харківські Соколи перемогли Ніко-Баскет у першій грі чвертьфінальної серії плей-оф.