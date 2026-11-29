«Ротація була не дуже великою»: Бобров назвав головну причину поразки збірної України від Чорногорії
Форвард відзначив кадрові втрати національної команди перед грою
Форвард чоловічої збірної України з баскетболу В'ячеслав Бобров прокоментував поразку від Чорногорії (71:77) у матчі другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027. Слова гравця наводить Суспільне Спорт.
У нас ще залишаються дві гри, тож будемо налаштовуватися на них. Сьогодні, на жаль, не було Вані Ткаченка та Войноловича — хлопців, які могли б додати команді, адже, як ви бачили, ротація сьогодні була не дуже великою. Тому й такий результат прикрий.
Збірна України програла Чорногорії у відборі на ЧС-2027 з баскетболу.
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