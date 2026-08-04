Володимир Кириченко

Лідер Денвера Нікола Йокич наступного міжсезоння може укласти найбільший контракт в історії НБА. Про це повідомляє журналіст Sportando Боббі Маркс.

Повідомляється, що зірковий серб може отримати п’ятирічну угоду на 359,5 мільйона доларів, якщо вийде на ринок вільних агентів.

Йокич має чинний контракт ще на два сезони, який також включає опцію гравця на кампанію-2027/28.

З 14 червня він має право підписати максимальне продовження на чотири роки та 278 мільйонів доларів. Однак якщо він відмовиться від цієї пропозиції, то зможе не активувати свою опцію гравця та вийти на ринок вільних агентів, де матиме можливість укласти ще вигіднішу угоду.

Якщо контракт на 359,5 мільйона доларів буде підписаний, загальний заробіток Йокича лише за ігровими контрактами в НБА сягне 724 мільйонів доларів.

Триразовий найцінніший гравець НБА, якого Денвер обрав під 41-м номером драфту 2014 року, привів клуб до першого чемпіонського титулу в історії у 2023 році.

Раніше Леброн Джеймс офіційно прокоментував свій перехід до складу Філадельфії Севенті Сіксерс.