Старий Луцьк і Харківські Соколи здобули перемоги в Суперлізі
У чемпіонаті України з баскетболу відбулися два матчі
5 хвилин тому
Фото: ФБУ
У Суперлізі GGBET відбулися два матчі регулярного чемпіонату з баскетболу.
Старий Луцьк здолав Черкаські Мавпи. У другому поєдинку ігрового дня Харківські Соколи в овертаймі переграли Прикарпаття-Говерлу.
Старий Луцьк — Черкаські Мавпи 86:74 (25:15, 22:17, 21:21, 18:21)
Прикарпаття-Говерла — Харківські Соколи 77:82 ОТ (12:18, 15:23, 17:12, 22:13, 11:16)
