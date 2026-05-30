Став відомий розклад матчів жіночої збірної України на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
Синьо-жовті зіграють проти Канади та Японії
близько 3 годин тому
Визначився календар поєдинків жіночої збірної України на чемпіонаті світу-2026 з баскетболу 3х3, який відбудеться у Варшаві (Польща).
На груповому етапі українська команда виступить у групі D, де її суперницями будуть збірні Франції, Канади, Японії та Литви.
Розклад матчів збірної України:
2 червня (вівторок):
15:20. Україна — Канада
17:40. Японія — Україна
4 червня (четвер):
13:30. Франція — Україна
15:20. Україна — Литва
Відповідно до регламенту змагань, до стадії плей-оф вийдуть три найкращі збірні з групи. Переможець — одразу потрапить до 1/4 фіналу, а команди, які посядуть друге та третє місця, зіграють у раунді 1/8 фіналу.
Фінальні поєдинки та матчі за призові місця заплановані на 7 червня.
