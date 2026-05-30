Денис Сєдашов

Визначився календар поєдинків жіночої збірної України на чемпіонаті світу-2026 з баскетболу 3х3, який відбудеться у Варшаві (Польща).

На груповому етапі українська команда виступить у групі D, де її суперницями будуть збірні Франції, Канади, Японії та Литви.

Розклад матчів збірної України:

2 червня (вівторок):

15:20. Україна — Канада

17:40. Японія — Україна

4 червня (четвер):

13:30. Франція — Україна

15:20. Україна — Литва

Відповідно до регламенту змагань, до стадії плей-оф вийдуть три найкращі збірні з групи. Переможець — одразу потрапить до 1/4 фіналу, а команди, які посядуть друге та третє місця, зіграють у раунді 1/8 фіналу.

Фінальні поєдинки та матчі за призові місця заплановані на 7 червня.

