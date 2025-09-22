Суперник України у відборі на ЧС-2027 отримав нового тренера
Головним керманичем збірної Іспанії став Чус Матео
19 хвилин тому
Іспанська федерація баскетболу оголосила про призначення Чуса Матео головним тренером національної команди. Контракт розрахований на 4 роки — до 2029 року.
56-річний тренер раніше працював у Реалі, який звільнив його наприкінці минулого сезону. Матео змінить на посту Серджіо Скаріоло.
Вже у лютому наступного року іспанці під керівництвом Матео зустрінуться з Україною у відборі на чемпіонат світу.
