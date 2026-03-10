Триочковий Гілджеса-Александера приніс перемогу Оклахомі над Денвером, Юта Михайлюка здолала Голден Стейт
Кліпперс обіграли Нью-Йорк
27 хвилин тому
Юта – Голден Стейт / Фото - NBA
10 березня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися п'ять матчів.
Оклахома обіграла Денвер (129:126) завдяки переможному триочковому Шею Гілджес-Александеру за 2,7 секунди до кінця.
Діючий MVP зрівнявся з Вілтом Чемберленом, оформивши 126 поспіль гру з 20+ очками. За підсумками зустрічі в активі лідера Тандер 35 очок, 9 підбирань та 15 передач.
НБА. Регулярний чемпіонат
Клівленд – Філадельфія 115:101 (26:20, 30:24, 31:22, 28:35)
Бруклін – Мемфіс 126:115 (33:31, 32:26, 26:29, 35:29)
Оклахома-Сіті – Денвер 129:126 (37:40, 29:20, 30:33, 33:33)
Юта – Голден Стейт 119:116 (29:27, 30:28, 32:29, 28:32)
Кліпперс – Нью-Йорк 126:118 (28:24, 36:31, 24:26, 38:37)