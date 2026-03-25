Трипл-дабл Йокича допоміг Денверу здолати Фінікс, Шарлотт знищив Сакраменто
Клівленд завдяки Мітчеллу оформив перемогу в матчі з Орландо
близько 3 годин тому
Фінікс – Денвер
25 березня в рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися чотири матчі.
Клівленд впорався з Орландо. У Донована Мітчелла 42 очки.
Фінікс на своєму майданчику поступився Денверу. Нікола Йокич оформив великий трипл-дабл – 23+17+17.
НБА. Регулярний чемпіонат
Шарлотт – Сакраменто 134:90 (34:25, 38:22, 41:29, 21:14)
Нью-Йорк – Новий Орлеан 121:116 (42:28, 24:32, 27:32, 28:24)
Клівленд – Орландо 136:131 (32:39, 40:29, 33:29, 31:34)
Фінікс – Денвер 123:125 (35:28, 22:39, 38:30, 28:28)
