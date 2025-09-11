Атакувальний захисник збірної Словенії Клемен Препелич висловив невдоволення роботою арбітрів у чвертьфінальному матчі Євробаскет, у якому словенці поступилися збірній Німеччини з рахунком 91:99.

Ви вважаєте нормальним, що команда, яка грає у чвертьфіналі Євробаскету, виконує 13 штрафних за останні дві хвилини? Для мене це ненормально.

Особливо зважаючи на те, скільки фолів отримує Лука Дончич у кожній атаці. Їх просто не перелічити, але він не може пробивати сто штрафних. За останню хвилину суперники виконали вісім кидків, і рахунок зріс до 99:91. 37 фолів проти наших 25 — це величезна різниця.

Ми не можемо змінити багато. Багато хто скаржиться, і це прикро, але я дуже пишаюся всією нашою командою.