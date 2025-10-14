Денис Сєдашов

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) тимчасово призупинила повноваження Британської федерації баскетболу (BBF) у питаннях, що стосуються чоловічих національних змагань і збірної Великої Британії. Повідомляє FIBA.

Таке рішення ухвалив Виконавчий комітет FIBA після розслідування проблем управління у британському баскетболі. Спеціальна робоча група, створена 20 серпня 2025 року, виявила порушення регуляторних норм і неузгодженість між BBF і клубами.

FIBA дозволила робочій групі безпосередньо співпрацювати з баскетбольними структурами та урядом Великої Британії для створення тимчасової операційної моделі, яка забезпечить стабільне функціонування чоловічих турнірів.

Причиною втручання стала управлінська криза, яка виникла через конфлікт між BBF і Super League Basketball (SLB), утвореною після розпуску British Basketball League у 2024 році.

Михайлюк зіграв за Юту проти Далласа в передсезонці.