Україна U-20 перемогла Азербайджан на молодіжному ЧЄ з баскетболу
Найрезультативнішою у складі синьо-жовтих стала Серафима Тиха, яка набрала 17 очок
близько 1 години томуПідписатися в
Жіноча збірна України U-20 з баскетболу обіграла національну команду Азербайджану на другому етапі молодіжного чемпіонату Європи-2026 у Дивізіоні В з рахунком 79:58.
Підопічні Ганни Шликової виграли першу чверть із перевагою у чотири очки, а на велику перерву пішли за рахунку +10. У другій половині зустрічі українська збірна втримала перевагу та зафіксувала перемогу з різницею у 21 бал.
Найрезультативнішими у складі синьо-жовтих стали Серафима Тиха (17 очок) та Поліна Тупало (15 очок).
Наступний поєдинок збірна України проведе завтра, 9 липня, проти Румунії. Початок матчу — о 15:15.
Збірна України з 99 очками переграла Данію та гарантувала собі друге місце у першому раунді відбору на ЧС.