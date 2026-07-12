Україна U-20 посіла дев'яте місце у Дивізіоні В на чемпіонату Європи
Найрезультативнішою у складі синьо-жовтих стала Еліна Синякова — 18 очок
близько 2 годин томуПідписатися в
Жіноча молодіжна збірна України U-20 завершила виступи на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, що проходив у болгарському Самокові. У заключному матчі підопічні Ганни Шликової перемогли національну команду Боснії і Герцеговини.
Найрезультативнішими у складі збірної України стали Еліна Синякова (18 очок + 9 підбирань) та Дарія Іщук (17 очок + 8 підбирань).
Чемпіонат Європи U-20. Жінки. Дивізіон В
Україна — Боснія і Герцеговина 102:65 (35:21, 32:28, 17:7, 18:9)
Стартувавши на турнірі з двох поразок, українська команда надалі виграла п’ять матчів поспіль і посіла підсумкове 9-те місце на першості.
Жіноча збірна України U-20 обіграла Румунію на молодіжному ЧЄ з баскетболу.