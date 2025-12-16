Визначилися всі учасники Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу
Команда із Запоріжжя отримала путівку до турніру у статусі lucky loser
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
У чоловічому Кубку України сезону 2025/26 сформовано склад учасників вирішальної стадії турніру — Фіналу чотирьох.
До півфіналів пробилися — Київ-Баскет, Прикарпаття-Говерла та Дніпро. Четвертим учасником Фіналу чотирьох став БК Запоріжжя, який отримав путівку до вирішальної стадії у статусі lucky loser.
Матчі Фіналу чотирьох Кубка України заплановані на березень.
Дніпро вийшов у Фінал чотирьох Кубка України.