Юта Михайлюка обіграла Вашингтон, данк Картера врятував Орландо в матчі з Далласом
Трипл-дабл Йокича допоміг Денверу перемогти Лейкерс
40 хвилин тому
6 березня у рамках регулярного чемпіонату НБА пройшли дев'ять матчів.
Кидок зверху Венделла Картера за 1,4 секунди до кінця приніс Орландо перемогу над Далласом (115:114).
Денвер обіграв Лейкерс (120:113), центровий Наггетс Нікола Йокич оформив трипл-дабл: 28 очок, 12 підбирань і 13 передач за 9 втрат.
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон – Юта 112:122 (23:37, 26:30, 35:26, 28:29)
Орландо – Даллас 115:114 (26:33, 34:29, 31:26, 24:26)
Х'юстон – Голден Стейт 113:115 OT (20:30, 27:21, 35:30, 19:20, 12:14)
Майамі – Бруклін 126:110 (31:26, 29:30, 35:27, 31:27)
Сан-Антоніо – Детройт 121:106 (38:23, 33:32, 22:30, 28:21)
Міннесота – Торонто 115:107 (31:27, 24:27, 35:22, 25:31)
Фінікс – Чикаго 103:105 (20:24, 30:31, 27:28, 26:22)
Сакраменто – Новий Орлеан 123:133 (30:26, 33:41, 28:38, 32:28)
Денвер – Лейкерс 120:113 (32:22, 32:32, 29:32, 27:27)