Юта Михайлюка програла Портленду, 42 очки Едвардса допомогли Міннесоті здолати Голден Стейт
Клівленд знищив Даллас
близько 2 годин тому
Сьогодні у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулося вісім матчів.
Торонто обіграв Фінікс (122:115) завдяки 36 очкам Брендона Інгрема.
Міннесота перервала серію з трьох поразок, перемігши Голден Стейт (127:117). Лідер Вулвс Ентоні Едвардс відзначився 42 очками.
НБА. Регулярний чемпіонат
Торонто – Фінікс 122:115 (30:28, 29:34, 27:30, 36:23)
Детройт – Мемфіс 126:110 (37:35, 31:26, 30:23, 28:26)
Індіана – Нью-Йорк 92:101 (21:24, 24:32, 29:20, 18:25)
Даллас – Клівленд 105:138 (21:38, 29:29, 33:41, 22:30)
Х'юстон – Новий Орлеан 107:105 (28:24, 29:25, 23:23, 27:33)
Голден Стейт – Міннесота 117:127 (28:31, 20:38, 39:31, 30:27)
Портленд – Юта 124:114 (28:38, 38:20, 29:31, 29:25)
Кліпперс – Чикаго 119:108 (33:28, 30:29, 29:28, 27:23)