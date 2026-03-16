Юта Михайлюка знову зазнала поразки, Нью-Йорк здолав Голден Стейт, відігравши 21 очко відставання
близько 1 години тому
Сьогодні вночі у рамках регулярного чемпіонату НБА пройшли сім матчів.
У ранньому поєдинку Оклахома, яка лідирує на Заході, обіграла Міннесоту.
Торонто переміг Детройт завдяки 34 очкам Брендона Інгрема.
Нью-Йорк здолав Голден Стейт, відігравши 21 очко відставання протягом матчу.
НБА. Регулярний чемпіонат
Оклахома-Сіті – Міннесота 116:103 (23:22, 24:31, 33:23, 36:27)
Торонто – Детройт 119:108 (33:32, 26:32, 34:17, 26:27)
Клівленд – Даллас 120:130 (31:35, 28:25, 27:40, 34:30)
Мілуокі – Індіана 134:123 (26:34, 36:31, 40:31, 32:27)
Філадельфія – Портленд 109:103 (30:27, 23:27, 29:22, 27:27)
Нью-Йорк – Голден Стейт 110:107 (21:35, 24:19, 38:26, 27:27)
Сакраменто – Юта 116:111 (26:28, 28:21, 35:39, 27:23)