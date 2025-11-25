Зайцев: «Цього сезону чемпіонат став значно сильнішим»
Максим розповів, що головна мета сезону — потрапляння до восьмірки найкращих команд
близько 5 годин тому
Гравець Ніко-Баскета Максим Зайцев поділився думками про нинішній сезон Суперліги та цілі своєї команди. Слова наводить ФБУ.
За його словами, чемпіонат цього року став більш конкурентним порівняно з попереднім.
Цього сезону додалося дві команди з Вищої ліги, а чим більше команд, тим сильніша конкуренція. Відбулося багато цікавих трансферів у міжсезоння, і багато команд підсилилися легіонерами. Крім того, на відміну від минулого року, дві команди залишаться поза плей-офф, тому боротьба за восьмий рядок буде особливо напруженою.
Щодо завдань Ніко-Баскета на сезон, Максим наголосив:
Перша мета — потрапити в плей-оф. Для цього ми повинні ставати кращими з кожною наступною грою, виправляти помилки і не повторювати їх у наступних матчах.
