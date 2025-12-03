Жіноча збірна України 3х3 кваліфікувалася на чемпіонат світу 2026 року
Турнір пройде у Польщі
близько 4 годин тому
Фото: ФБУ
Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 кваліфікувалася на чемпіонат світу 2026 року.
Федерація баскетболу України отримала підтвердження від FIBA про потрапляння на турнір за рейтингом.
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3 пройде у Варшаві, Польща, з 1 по 7 червня 2026 року.
Для української жіночої команди це буде друга поспіль участь у чемпіонаті світу та шоста загалом.
