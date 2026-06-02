ЧС-2026 з баскетболу 3х3: жіноча збірна України обіграла Японію та поступилася Канаді
Наступні матчі синьо-жовті проведуть 7 червня
близько 2 годин тому
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 провела перші два матчі на чемпіонаті світу 2026 у Варшаві.
У першому турі українські баскетболістки поступилися Канаді з рахунком 11:14. Найбільше очок у складі синьо-жовтих набрала Анжеліка Ляшко — 4 бали.
У другому поєдинку підопічні Віталія Чернія обіграли Японію з рахунком 19:18. Найрезультативнішою на майданчику стала Христина Філевич, яка має в активі 10 очок.
Наступні матчі групового етапу проти Франції та Литви збірна України зіграє в четвер, 4 червня. Світова першість у Польщі завершиться 7 червня.
