Олег Гончар

П’ятиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА та перший номер драфту-2010 Джон Волл оголосив про завершення професійної кар’єри у віці 34 років. Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія у Twitter.

Захисник, обраний під першим номером драфту-2010, провів 11 сезонів у НБА, виступаючи за Вашингтон Візардс, Х’юстон Рокетс і Лос-Анджелес Кліпперс.

Середні показники кар’єри Волла в регулярному чемпіонаті: 18,7 очка, 4,2 підбирання, 8,9 передачі за гру. У плей-оф він демонстрував 21,9 очка, 4,3 підбирання та 9,8 передачі.

Останній сезон Волл провів у 2022/23 за Кліпперс, після чого не виступав через травми та відсутність контракту.

