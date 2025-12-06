Етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді. Чоловічий спринт. Відеотрансляція
Відомий склад збірної України
близько 4 годин тому
Дмитро Підручний / Фото - Yahoo
Сьогодні, 6 грудня, у шведському Естерсунді відбудеться чоловічий спринт у рамках першого етапу Кубка світу з біатлону.
Україну представлять: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Богдан Цимбал і Артем Тищенко.
Початок – о 17.30 за Києвом.
Трансляція буде доступна на платформі Суспільне Спорт, телеканалі «Суспільне Спорт» та на регіональних каналах «Суспільного».
Кубок світу з біатлону. Перший етап. Естерсунд, Швеція. Спринт. Чоловіки
Заявка збірної України:
8. Артем Тищенко
20. Дмитро Підручний
53. Віталій Мандзин
73. Богдан Цимбал
86. Богдан Борковський
Нагадаємо, жіноча збірна України провалила спринтерську гонку і матиме лише одну біатлоністку в персьюті Естерсунда.