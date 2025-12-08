Михайло Цирук

Перший етап Кубка світу з біатлону 2025-26 завершено, і поки до наступного, в австрійському Гохфільцені, залишається ще чотири дні, саме час підбити підсумки того, що ми побачили на трасі Естерсунда, зокрема й у виконанні українських спортсменів.

Провальний старт України

Ще кілька років тому українські вболівальники біатлону час від часу тішилися здобутим медалям. Далі настали трохи важчі часи, і нам довелося задовольнятися пристойними позиціями в топ-30 чи топ-20. Здавалося, гірше вже не буде, але реальність виявилася іншою, і на старті нового сезону українцям доводиться радіти будь-яким набраним очкам, адже фініш у заліковій зоні поки дається нашим спортсменам надзвичайно важко.

Зовсім не легше все йде й в естафетах. Нова кампанія розпочалася для нашої команди з 15 місця в жіночій естафеті, яке здобули сестри Дмитренко, Олена Городна та Олександра Меркушина. Значно краще проявили себе чоловіки у складі Артема Тищенка, Віталія Мандзина, Богдана Цимбала та Дмитра Підручного. Попри три кола штрафу, наша команда зуміла потрапити до топ-10, ставши девʼятою.

А от у змішаних естафетах шкереберть пішло геть усе. В сингл-міксті Антон Дудченко та Олександра Меркушина стали 12-ми, а от у класичному Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Анастасія Меркушина та Олена Городна посіли 18 позицію, і такий результат став найгіршим в історії показником України в цій дисципліні.

Відверто засмутитили наші й майже в усіх особистих гонках. Серія провалів розпочалася з жіночої індивідуалки, у якій найкращим результатом українок стало 46 місце Христини Дмитренко. Трохи краще, але не суттєво, індивідуальна гонка склалася для чоловіків. Найкращий результат там продемонстрував Богдан Борковський (44), який взагалі потрапив в заявку лише через хворобу Дмитра Підручного. Також у топ-50 фінішував Богдан Цимбал (47).

Жіноча збірна продовжила розчаровувати й у подальших індивідуальних змаганнях. У спринті найвищою позицією також стала 46: цього разу її посіла Дарина Чалик, і тільки їй вдалося кваліфікуватися у переслідування. У якому вона виступила невдало, втративши 6 позицій та фінішувавши 52-ю.

Світла пляма у вигляді Мандзина

Не розчарувала українських уболівальників на першому етапі лише одна людина - Віталій Мандзин. Індивідуальна гонка в нього не склалася (750, проте далі - пішло-поїхало, і навіть постріляло.

У спринті Мандзин посів 24 місце, принісши Україні перші очки в сезоні, а у переслідуванні відпрацював ще краще, припустившись лише одного промаху та фінішувавши в топ-20 (19). До пасьюта також відібрався Богдан Борковський, однак проявив там себе не надто вдало, тож набрані залікові бали Мандзина наразі так і залишаються для України єдиними в цьому сезоні.

Фінський біатлон на підйомі

Оскільки виступи українців поки не заслуговують надто багато уваги, поговоримо й про інші цікаві речі, що сталися на першому етапі КС. Одним з головних його відкриттів стала збірна Фінляндії, а особливо 23-річна Соня Лейнамо.

Вона посіла друге місце, відставши від переможниці лише на 0,3 секунди, і це потрапляння на подіум стало для молодої спортсменки дебютним в карʼєрі. Але своє золото на цьому етапі збірна Фінляндії таки здобула. Його принесла інша біатлоністка - Суві Мінккінен, котра стала найкращою в спринті, а в переслідуванні була змушена змінити золото на срібло.

Повернення Вірер

Іншу знакову для себе перемогу на цьому етапі здобула жива легенда жіночого біатлону Доротея Вірер. 35-річна італійка здобула перше золото на етапі КС за понад 2,5 роки, а перша сходинка в індивідуалці, якою Доро відкрила для себе особистий сезон, вийшла дуже драматичною, адже перевага над срібною призеркою Лейнамо склала лише 0,3 секунди.

Звісно, цей результат зовсім не означає, що Вірер буде боротися за найвищі місця протягом усього сезону, однак подібні повернення легенд - це завжди те, що викликає додаткову цікавість та глядацьку увагу.

Неймовірний камбек Гаузер

Жіноча збірна Фінляндії, яку ми вже встигли розхвалити, цілком могла розраховувати на два золота на цьому етапі, але проти була вона - неймовірна Ліза-Тереза Гаузер. У гонці-переслідуванні 31-річна австрійка стартувала лише четвертою, проте провела просто неймовірну роботу на вогневих рубежах і таки наздогнала Суві Мінкінен, що мала, здавалося б, неймовірно комфортний запас та могла дозволити собі один єдиний промах на останній стрільбі.

Але Гаузер здійснила просто неймовірний камбек: виходячи з останнього рубежу вона програвала фінській конкурентці аж 12 секунд, однак таки зуміла її наздогнати та обійти перед самим фінішем, вирвавши просто неймовірно драматичне золото. Як то кажуть, за таке ми й любимо біатлон, чи не так?

У матеріалі використані фото Getty images, ІBU