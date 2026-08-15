Атлас закликав Усика піти на пенсію: ««Алі та Джо Луїс не змогли цього зробити»
Американський фахівець радить українцю вчасно повісити рукавички на цвях
Відомий американський тренер Тедді Атлас поділився думками щодо завершення кар’єри колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО).
Фахівець зазначив, що український боксер має шанс зробити те, що не вдалося багатьом легендам світового боксу — вчасно попрощатися з рингом на піку слави та зі збереженим здоров'ям. Слова наводить Boxing News Online.
Я лише хочу, щоб Усик зробив те, що вдалося далеко не кожному великому бійцю: пішов на пенсію на піку своєї кар’єри.
Пішов цілим, здоровим і залишив по собі ту пам’ять, на яку, на нашу думку, він заслуговує. Великий Джо Луїс не зміг цього зробити. Великий Мухаммед Алі не зміг цього зробити.
Я хотів би, щоб Усик зробив саме так. Не Тедді Атлас має вирішувати, коли настане цей час, – це має вирішити Усик. Але я думаю, що він уже починає до цього рішення схилятися.
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