Відомий американський тренер Тедді Атлас поділився думками щодо завершення кар’єри колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Фахівець зазначив, що український боксер має шанс зробити те, що не вдалося багатьом легендам світового боксу — вчасно попрощатися з рингом на піку слави та зі збереженим здоров'ям. Слова наводить Boxing News Online.

Я лише хочу, щоб Усик зробив те, що вдалося далеко не кожному великому бійцю: пішов на пенсію на піку своєї кар’єри.

Пішов цілим, здоровим і залишив по собі ту пам’ять, на яку, на нашу думку, він заслуговує. Великий Джо Луїс не зміг цього зробити. Великий Мухаммед Алі не зміг цього зробити.

Я хотів би, щоб Усик зробив саме так. Не Тедді Атлас має вирішувати, коли настане цей час, – це має вирішити Усик. Але я думаю, що він уже починає до цього рішення схилятися.