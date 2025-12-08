Денис Сєдашов

Відеоблогер і боксер Джейк Пол продовжує готуватися до бою з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), який відбудеться наприкінці місяця. Американець проводить інтенсивні тренування та спаринги, щоб підійти до поєдинку у максимальній формі.

Тренер Джо Галлахер повідомив у X, що колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях, а зараз важковаговик Лоуренс Околі (22-1, 16 КО) залишився приємно здивований роботою Пола після спарингів.

Я написав Лоуренсу, і він дуже схвально відгукнувся про Джейка Пола та те, як добре в нього виходить у спарингах з Френком Санчесом та Джаредом Андерсоном. Джо Галлахер

Водночас наставник визнав, що Околі не робив сміливих прогнозів щодо шансів Пола у бою проти Джошуа:

Не думаю, що він зайшов так далеко, щоб говорити про його можливу перемогу над Джошуа. Джо Галлахер

Нагадаємо, що бій Джошуа – Джейк Пол відбудеться у грудні 2025 року. Боксери отримають космічні гонорари.