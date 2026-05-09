Легендарний британський промоутер Френк Воррен для Fight Hub TV поділився думками про потенційний поєдинок володаря титулів WBA та WBO у важкому дивізіоні та чемпіона WBC у напівважкій вазі американця Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО) проти лідера хевівейту українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Це було б трохи несподіванкою, але ми бачили, як Туркі згадував потенційний бій між Бенавідесом та Усиком. Чи це зриває якісь плани? Бо, очевидно, Усик сказав, що хоче зустрітися з Фабіо.

«Якщо Усик хоче битися з ним чи з кимось іншим, йому доведеться звільнити пояси. Ось так просто. Хлопці боролися за право бути претендентами номер один на титули. Я маю величезну повагу до Усика. Тож він або буде битися з ними, або ні. А якщо ні, то той, претендент номер один буде битися з номером два за пояс».

29-річний Бенавідес піднявся у важку вагу і на початку травня нокаутував Хільберто Раміреса та став чемпіоном в третьому для себе дивізіоні.

Олександр проведе поєдинок проти кікбоксера Ріко Верховена 23 травня в Гізі, Єгипет.

Раніше повідомлялося, що у команді чемпіона світу із США налаштовані побитися з Усиком.