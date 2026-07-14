Володимир Кириченко

Британська рада з контролю боксу (BBBofC) розглядає можливість введенння дивізіону легкого крузервейту у чоловічих змаганнях. Про це повідомив Uncrowned.

BBBofC пропонує створити нову вагову категорію з лімітом у 185 фунтів (83,91 кг). Таким чиним вона може стати проміжною між напівважкою (до 79,38 кг) та першою важкою (до 90,7 кг).

Наразі ця пропозиція перебуває на стадії розгляду. Нещодавно Генеральний секретар організації Роберт Сміт надіслав власникам світових організацій електронного листа з проханням висловити свою думку.

«Однією з причин є нинішня різниця у 25 фунтів між категоріями напівважкої та першої важкої ваги, яка є найбільшою серед усіх дивізіонів. З огляду на те, що сучасні спортсмени більші, сильніші, тощо, члени комісії вважають, що це стане суттєвою зміною з точки зору охорони здоров’я та безпеки».

У 2020 році WBC cтворила вагу бріджервейт, яку у 2023 році визнала WBA під назвою «суперкрузервейт». У ній змагаються боксери з 91 до 102 кг.

Нагадаємо, WBC презентувала перший гуманітарний пояс, його отримає переможець бою Ф’юрі – Вах.