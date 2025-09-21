Непереможений британський проспект Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) заявив, що хоче провести поєдинок проти колишнього абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО).

Цитує Шираза bloodyelbow.com.

«Спочатку мені необхідно отримати цей бій. Так що з божою допомогою ми його отримаємо.

Можливо, ми поб'ємося в травні, на тижні Сінко де Майо, адже я не думаю, що Канело проведе бій найближчим часом. У нашому поєдинку будуть феєрверки. Подивимося, яке майбутнє чекає на нас у другій середній вазі. Сподіваюся, що перед цим я отримаю бій за титул чемпіона світу або щось подібне».