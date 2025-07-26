Дюбуа після поразки від Усика: «Я ще повернуся»
Британець вважає, що бій відразу пішов не найого користь
37 хвилин тому
Фото: Getty Images
Британський супертяж і ексчемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) прокоментував свою поразку в реванші проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО). Слова наводить The Ring.
Цього разу все склалося не на мою користь. Вітаю Олександра Усика — він великий чемпіон. Повертаюся до роботи. Я ще обов’язково повернуся.
Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.
Статистика ударів у реванші Усик – Дюбуа: Олександр перевершив британця.
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