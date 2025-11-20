Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу в середній вазі Хуліо Сезар Чавес-молодший (54-7-1, 34 КО) повернеться на ринг 24 січня на шоу в Сан-Луїс-Потосі (Мексика). Про це повідомляє The Ring.

Суперником має стати аргентинець Анхель Хуліан Сакко (10-1-1, 4 КО), який не боксував з 2023 року.

Чавес-молодший в попередньому поєдинку був переможений одноголосним рішенням суддів Джейком Полом 27 червня в Honda Center в Анагаймі, Каліфорнія.

За останні 5 років Хуліо Сезар провів лише 6 поєдинків, здобувши три перемоги і три поразки.

Повідомлялося, що 39-річний боксер наразі очікує суду за звинуваченнями у зв’язках із картелями та незаконному перевезенні зброї до Мексики.

Влітку боксера депортували з США та увʼязнили в Мексиці, однак звільнили через декілька днів.