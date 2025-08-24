Колишній чемпіон світу Девід Хей заявив в інтерв’ю iFL TV, що Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) має найкращі шанси з усіх хевівейтерів у поєдинку з Олександром Усиком (24-0, 15 KO):

У Ітауми найкращі шанси перемогти Усика, навіть попри його недосвідченість. У нього достатньо вогневої сили, щоб створити проблеми для будь-кого. Я знаю, що Усик – геній, і він найкращий у світі, але я говорю про людину, яка має найкращі шанси у світі перемогти його. Я не кажу, що він його переможе. Я кажу, хто інший має кращі шанси?

Усі інші намагалися і зазнали невдачі, а він молодий, швидкий і голодний, і, здається, у нього важкі руки. Усик не природжений надважковаговик. Він накачаний круїзер, і він справді добре виступає, але ті удари, яких завдає Мозес, здолали б будь-якого природженого надважковаговика. Він показав, наскільки він сильний, з такою легкістю здобувши перемогу над Вайтом.

