Пренга: «Джошуа припустився помилки, обравши мене суперником»
Бій відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді
близько 1 години тому
Албанський супертяж Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) прокоментував анонс поєдинку проти ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО). Бій відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Слова наводить Matchroomboxing.
Пренга заявив, що команда британця недооцінює його можливості.
Ентоні Джошуа — великий боєць, але він припустився жахливої помилки, обравши мене як свого суперника. Це той бій, який змінює все в моєму та його житті. Я знаю, що вони мають великі плани після цього бою. Я знаю, що вони недооцінюють мене. І я цьому радий. Я зірву їхні плани та шокую світ у липні в Саудівській Аравії.
Ця зустріч розглядається як етап підготовки Джошуа до поєдинку з Тайсоном Ф’юрі, який запланований на кінець 2026 року.
